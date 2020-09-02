В Тюменской области подвели итоги творческих конкурсов для юных спортсменов

Итоги сразу трёх заочных детских конкурсов, посвященных занятиям спортом и здоровому образу жизни, подвели в Тюмени в 31 августа. В течение месяца ребята со всех уголков Тюменской области снимали видеоролики, готовили фотоколлажи и рассказывали о своей спортивной семье.

Самым популярным стал конкурс "Наша спортивная семья": на участие в нём было подано 40 заявок. Напомним, ребятам в возрасте от 7 до 12 лет предлагалось сделать на тему конкурса рисунок, стихотворение, презентацию, рассказ либо сочинение в свободной форме, причем в своем творении конкурсанты должны были отразить специфику действующего в Тюменской области режима повышенной готовности.

Победителем стал 11-летний ученик МАУ СШ Нижнетавдинского района Александр Евстифеев, получивший максимально возможные оценки жюри. Второе место занял Михаил Жевнеров (10 лет), представляющий МАУ ДО ДЮСШ №1, отстав от лидера всего на 2 балла. Замкнул тройку лидеров 10-летний воспитанник МАУ ДОД ДЮСШ Ишимского района Дмитрий Вострухин.

Особо любопытные работы поступили на конкурс видеороликов "Один день из жизни спортсмена". Заявки на участие подали 22 юных спортсмена. Ребята снимали видеоролики в формате МР-4 продолжительностью от 2 до 5 минут, в которых описывали, как видят или проводят день настоящие или начинающие спортсмены в условиях противоэпидемиологических ограничений. Оценивая работы, жюри учитывало не только содержание и оригинальность материала, но и качество съемки, а также использование продвинутых программ для создания видеороликов.

Первое место занял воспитанник МАУ ДО ДЮСШ "Фортуна" (Аромашевский район) Виталий Крафт. "Серебро" выиграла представительница ГАУ ТО "ОСШОР" Дарья Кузьменко. Третьим стал Роман Рябиченко, учащийся МАУ ДО ДЮСШ "Темп" Сладковского района. Всем призерам на момент участия исполнилось 17 лет.

Наконец, в рамках конкурса фотоколлажей "Пропаганда здорового образа жизни" занимающиеся спортивных организаций Тюменской области в возрасте от 12 до 15 лет включительно должны были отразить тему конкурса с помощью снимков. Участие приняли 23 человека.

Победителем, получив максимально возможные оценки жюри, стал 14-летний воспитанник ДЮСШ "Центр Дзюдо" Джамил Халилов. Вторым стал Даниил Пшеничников: 13-летний учащийся МАУ ДО Сорокинская ДЮСШ "Сибирь" отстал от лидера лишь на один балл. Третье место заняла 15-летняя представительница МАУ "Голышмановская СШОР" Арина Мулинцева.

Все участники получат дипломы департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, а призеры – дополнительные денежные призы. Победителям полагается 10 тысяч рублей, занявшим второе и третье место – 7 и 5 тысяч рублей соответственно.

Организатором конкурсов выступила Областная спортивная школа олимпийского резерва. Учредителем конкурсов является департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.