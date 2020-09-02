В сентябре Тюмень примет три всероссийских соревнования

В Тюменской области могут тренироваться сборные области и России. Также на территории региона разрешено проводить соревнования федерального уровня.

Ограничения, введенные ранее в связи с профилактикой распространения коронавируса, сняты с 1 сентября. Благодаря этому стало возможным проведение на территории области трех крупных соревнований уже в сентябре. В "Жемчужине Сибири" пройдут чемпионат России по летнему биатлону и чемпионат России по лыжероллерам, в Увате - первенство России по биатлону.

Дбавим, что спортсмены старше 18 лет — члены сборных команд Тюменской области и РФ теперь могут выезжать за пределы региона для участия в спортивных состязаниях федерального уровня.