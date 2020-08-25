"Стальной характер" собрал в Тобольске тысячу участников забега

На территории туркомплекса "Абалак" прошел первый и единственный согласованный в УрФО летний экстремальный забег "Стальной характер".

Проверить свой характер в "Абалаке" решили не только тоболяки, но и жители Тюмени, Кургана, Ялуторовска, Сургута, Красноярска, Омска, Нижневартовска, Томска и других городов. В мероприятии приняли участия порядка 1 000 человек, которые преодолели 4 дистанции на свой выбор: 3, 5, 7 или 9 км. Каждый финишер забрал заслуженную медаль.

Самой многочисленной корпоративной командой в этом году стала команда "СИБУР" - на старт вышли около 150 сотрудников предприятия. "Прыгнуть в холодную воду – это всем знакомое препятствие. Часто в работе и в жизни нужно принимать быстрые решения, которые схожи с таким прыжком. Мы пришли сюда, чтобы испытать этот бодрящий холод и сталь характера", – поделилась после преодоления препятствий начальник отдела по связям с органами государственной власти тобольских предприятий СИБУРа Елена Бельская.

Проект "Стальной характер" в Тобольске реализуется "Фондом поддержки спорта" при поддержке Правительства Тюменской области и содействии компании "СИБУР" в рамках программы социальных инвестиций "Формула хороших дел".