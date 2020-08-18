Первым массовым мероприятием Тюменской области после снятия ограничений станет забег "Стальной характер"

22 августа в Тобольске состоится экстремальный забег "Стальной характер".Его проведение стало возможным благодаря тому, что регион перешел на третий этап снятия ограничений, обусловленных борьбой с коронавирусом.

В туркомплексе "Абалак" будут организованы четыре уникальные трассы в 3, 5, 7 и 9 километров. Во время забега участники будут ползти под колючей проволокой, подниматься по вертикальной стене, преодолевать страх высоты и многое другое.

Стать частью масштабного события и получить медаль участника могут все желающие жители Тюменской области.

Чтобы соблюсти все меры профилактики, предписанные Роспотребнадзором, организаторы забега будут проводить температурный контроль участников, все участники до и после забега должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию (не менее 1,5 м), а также обрабатывать руки антисептиками. В каждом старте будет не более 50 человек.

Проект "Стальной характер" в Тобольске реализуется "Фондом поддержки спорта" при поддержке Правительства Тюменской области и содействии компании "СИБУР" в рамках программы социальных инвестиций "Формула хороших дел".