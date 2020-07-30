Спортивные организации Тюменской области приглашаются к участию в конкурсе

Областной заочный конкурс среди организаций физкультурно-спортивной направленности по итогам работы за 2019-2020 учебный год стартует в Тюменской области 1 августа. Конкурс пройдет в трёх номинациях.

К участию приглашаются организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы в области физкультуры и спорта. Первый, муниципальный этап, пройдет с 1 по 31 августа, второй (региональный) – с 1 по 30 сентября. Участники будут соревноваться в трёх номинациях.

1. Лучшая муниципальная организация дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, реализующая дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие и предпрофессиональные) программы по 3 более видам спорта (участвуют городские и сельские муниципальные ДЮСШ, ДООЦ, ДЮКФП). 2. Лучшая муниципальная организация дополнительного образования, реализующая дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта (участвуют муниципальные организации дополнительного образования: Дворцы творчества, Дома творчества, Центры дополнительного образования, Центры творчества и т.п.).

3. Лучшая муниципальная организация, реализующая дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта (участвуют муниципальные организации: ЦФСР, ЦФОР и т.п.).

Отметим, что победители в первой и второй номинации получат право участия в открытом публичном Всероссийском конкурсе среди организаций дополнительного образования физкультурно-оздоровительной направленности по итогам работы за 2019-2020 учебный год.

Для участия требуется в срок до 15 сентября направить конкурсные материалы в ГАУ ТО "Областная спортивная школа олимпийского резерва" в бумажном варианте и обязательно продублировать их в электронном виде. Бумажный носители следует выслать по адресу: 645028, г. Тюмень, ул. Щорса, 5. Электронные материалы отправляются по адресу metod-osdushor72@mail.ru.

Подробнее о требуемом содержании и оформлении конкурсных материалов, а также об условиях проведения конкурса можно узнать в положении на официальном сайте ГАУ ТО "ОСШОР". Телефон для справок: 8 (3452) 34-51-77.

Победители и призеры конкурса в каждой из номинаций награждаются дипломами департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, а также получат денежные призы: 1 место – 20 тысяч рублей, 2 место – 17 тысяч рублей, 3 место – 14 тысяч рублей.

"Конкурс поможет выявить передовой опыт работы наших организаций, чтобы затем транслировать его на территории всей области и, может, даже на уровне России. А самим участникам это поможет оценить и проанализировать сделанное за минувший учебный год, модернизировать и усовершенствовать учебный процесс", - подчеркнул директор ГАУ ТО "ОСШОР" Михаил Паутов.

Учредителем конкурса является департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. Организатор – ГАУ ТО "ОСШОР". Конкурс является вторым этапом публичного Всероссийского конкурса организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности по итогам работы за 2019-2020 учебный год.