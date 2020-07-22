Extreme Expo меняет дату проведения и формат, но продолжает возводить конструкцию для спортсменов

Фото Александра Шатунова, https://vk.com/extreme.team

Юбилейный всероссийский фестиваль современных видов спорта и уличной культуры Extreme Expo меняет дату и формат в связи с продлением режима повышенной готовности в Тюменской области. Ранее было анонсировано проведение Extreme Expo в коллаборации с фестивалем “Морфология улиц”: 26 июля событие должно было объединить уличные направления на набережной города.

Глава Союза экстремальных видов спорта (Extreme Team) Иван Шмонин:

Мы ежегодно проводим фестиваль Extreme Expo на набережной Тюмени, но в этом году нам сказали это небезопасно: был продлен режим повышенной готовности. Мы всегда в режиме повышенной готовности, поэтому мы презентуем нашу новую программу — результат опыта и стараний нашей команды на протяжении 5 лет, в новом формате, в новые даты. Ждите подробностей, мы продолжаем готовиться.

Несмотря на изменения в дате проведения события, команда Союза экстремальных видов спорта (Extreme Team) уже начала строительство новой модели Extreme Expo — многофункциональной спортивной конструкции, которую планировалось представить тюменцам на набережной в День города. Конструкция спроектирована профильными специалистами, а профессиональные спортсмены проведут тест-драйв площадок с соблюдением всех норм обеспечения безопасности. Для этого организаторы Extreme Expo запускают объемный видеопродакшн.

Новой площадкой и результатом коллаборации фестивалей Extreme Expo и "Морфология улиц" стала образовательная программа Street Education. Старт и открытие программы состоится 26 июля в формате онлайн-трансляции. Организаторы отметили, что дальнейшую информацию будут размещать в официальных аккаунтах Extreme Team в социальных сетях ВКонтакте и Instagram.