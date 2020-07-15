Иван Шмонин: фестиваль Extreme Expo в Тюмени состоится, но это неточно

26 июля на тюменской набережной запланировано проведение фестиваля Extreme Expo. Площадки фестиваля – джиббинг (сноуборд), скалолазание, баскетбол 3х3, скейтборд, BMX, дрифт, силовой экстрим, паркур, кроссфит, ММА, воркаут, панна, футбольный фристайл, rc drift. Однако из-за коронавируса и действующих в регионе ограничений организаторы столкнулись с необходимостью менять привычный формат.

С 2016 года фестиваль ежегодно проходит на тюменской набережной в День города и собирает порядка 90 000 зрителей. Две недели назад организаторы анонсировали V Всероссийский фестиваль экстремальных видов спорта и уличной культуры на набережной города, однако в условиях неопределенности проведение мероприятия в традиционном открытом формате - под вопросом. Возможно, фестиваль будет закрытым и с ограниченным входом.

Иван Шмонин, руководитель Союза экстремальных видов спорта (Extreme Team):

Фестиваль состоится, но это неточно. Нашей команде приходится считаться с мировыми реалиями. Пятый юбилейный фест мы планировали традиционно провести в День города и презентовать новый формат Expo именно в Тюмени, но цифры статистики и нормативные документы диктуют свои требования. Мы не можем не учитывать обстановку с пандемией, поэтому, как и все, адаптируемся и живем в условиях ежедневных обновлений информации. Формат проведения мероприятия - под большим вопросом.

Плановая застройка набережной должна начаться за неделю до фестиваля. Для возведения конструкций по скалолазанию и сноуборду из Екатеринбурга в Тюмень уже везут металлические элементы – опалубнические системы каплок весом 16 тонн. Общее количество фанеры, которая будет задействована для монтажа всех площадок фестиваля – свыше 1000 кв. м, порядка 200 кв. м уже отправлены в Тюмень из Липецка, остальной объём фанеры удалось собрать в Тюмени: порядка 600 кв. м предоставит партнёр фестиваля – крупнейший производитель фанеры "Свеза".

Актуальную информацию о фестивале можно найти в официальных аккаунтах Extreme Team в социальных сетях ВКонтакте и Instagram.