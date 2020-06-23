В Тюменской области подвели итоги XXIII Спартакиады учащихся

Фото: ГАУ ТО "ОСШОР"

Завершилась XXIII Спартакиада учащихся Тюменской области, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Спартакиада стартовала в сентябре 2019 года и охватила 16 различных видов спортивных программ. Участие в соревнованиях приняли школьники и лицеисты с 1 по 10 класс. Четвертый сезон подряд соревнования проходили в различных муниципальных образованиях, на сей раз игры приняли 12 муниципалитетов.

Традиционно Спартакиада предполагала подсчет очков по видам спорта среди муниципалитетов в двух группах. В группе городов за победу боролись команды Тюменского района, Ялуторовска, Ишима, Заводоуковского городского округа, две команды Тобольска, а также сборные Калининского, Ленинского и Центрального административных районов Тюмени. В группе муниципальных районов соревновались 20 сборных, включая Голышмановский городской округ.

В первой группе победу праздновала команда Калининского АО Тюмени. В прошлом году команда завоевала бронзу, но в этом сезоне ребята ровно и уверенно выступили практически во всех дисциплинах и заслуженно заняли первое место. Особенно сильно сборная КАО смотрелась в настольном теннисе, футболе, спортивном ориентировании и плавании.

Второе место заняли спортсмены Тюменского района, выигравшие XXII региональную Спартакиаду. Команда показала лучший результат в греко-римской борьбе, лыжных гонках и исконно русских играх – лапте и городошном спорте. Третье место завоевала команда Заводоуковского городского округа, улучшив тем самым свой прошлогодний результат на один пункт. Заводоуковские спортсмены могут похвастаться победами в гиревом спорте, биатлоне и волейболе среди юношей. Четвертое место заняла команда Тобольск-1, в минувшем сезоне взявшая "серебро".

Упорная борьба развернулась за лидерство во второй группе, где в итоге на вершине таблицы полностью повторился результат предыдущей Спартакиады. Первое место заняли спортсмены Голышмановского городского округа, второе – команда Тюменского района, третье – Исетский район, четвертое – представители Ярковского района.

Спортсмены из Голышманово не знали равных в таких непохожих дисциплинах, как футбол, вольная борьба и шахматы. Упоровский район стал лучшим в городошном спорте, волейболе среди девушек и лыжных гонках среди юношей. Представители Исетска праздновали победу в юношеском зачете по волейболу.

С 2018 года отдельное внимание на Спартакиаде уделяется комплексу ГТО. Ведется статистика дополнительных бонусов (очков) к общеобразовательному зачету. В группе городов больше всего очков ГТО набрали ребята из Калининского округа Тюмени, вторыми стали делегаты Тюменского района, третьими – члены команды Тобольск-1. В группе муниципалитетов лидерами стали представители Голышмановского городского округа, второй результат показал Казанский район, третьей стала команда Тобольского района. Отметим, что во многом именно подавляющее лидерство в этом зачете позволило команде из Голышманово занять первое место в своей группе.