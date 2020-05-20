Спортшкола Луизы Носковой поддерживает воспитанников в период самоизоляции и дистанционного обучения

Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

Воспитанники ОСШОР Л.Н. Носковой с начала пандемии коронавируса и объявления режима самоизоляции не остались наедине со своими проблемами и вопросами, получив поддержку и внимание любимых тренеров и сотрудников спортшколы. Для ребят организовали онлайн-тренировки и увлекательные конкурсы, благодаря которым юные спортсмены смогли поддерживать форму и расширять свой кругозор.

Как рассказала заведующая сектором организации внеучебной работы ОСШОР Л.Н. Носковой Галина Кузьмичёва, во время самоизоляции и приостановки работы организаций жизнь в спортивной школе не остановилась. В удалённом формате тренеры искали новые подходы к онлайн-тренировкам, организовывали тренировки с известными спортсменами в режиме видеоконференции. Даже придумали систему контроля тренировочного процесса через задания тренеров и видеоотчеты воспитанников.

Не забыли в спортшколе и о воспитательных моментах: на карантине проводили конкурсы и викторины, опросы и акции. А в рамках празднования Дня Победы позаимствовали у дружественной общественной организации онлайн-версию "Урока мужества", где можно не только узнать новое о прошлом нашей страны, нашего народа, нашего города, но и поучаствовать в интерактивной спевке, заполнить гугл-документы и подготовить презентации про военную и трудовую историю родины.

"Дистанционное обучение – трудный процесс. Несомненно, задача спортсменов – учиться, учителей – учить, родителей – контролировать процесс с той стороны, наша – с этой. Но с самого начала приходилось сталкиваться со сложностями: время зависит от часовых поясов, а потому должно быть четко обозначено и оптимально для всех. Качество интернет-соединения тоже имеет значение: сбои случаются и по сей день. Тем не менее, процесс отладили, и машина по освоению образовательных программ заработала без лишних шумов", - поделилась Галина Кузьмичёва.

Впереди у части школьников – пора экзаменов. Здесь, по словам специалиста, вновь включается режим чёткого взаимодействия с родителями, спортсменами, департаментами Тюменской области.

Есть определенное беспокойство на всех уровнях: когда начнутся экзамены, где будут сдавать их наши дети, что нужно сделать, чтобы оптимизировать этот процесс для психики ребят и родителей. Тем не менее, выпускникам надо просто собраться и последние недели усиленно готовиться к сдаче предметов, которые необходимы для поступления в вузы. А в учреждения среднего профессионального образования теперь достаточно аттестата.