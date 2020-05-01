В Тюмени проходит набор на летние хоккейные сборы

Фото пресс-службы ХК "Рубин"

Летние хоккейные сборы планирует открыть уже в июне нападающий и капитан ХК "Рубин" Денис Ячменёв. Аналогичные летние сборы проводились и год назад. Сам Ячменёв завершит обучение в высшей школе тренеров так же этим летом.

По словам капитана, тренировки в летнем лагере отличаются от сезонных – больше внимания уделяется технике катания и владения шайбой. Кроме того, в команде один или два тренера работают с тридцатью ребятами, а на летних сборах каждый специалист занимается с пятью-шестью подопечными.

Две группы – "амплуа" и "средняя+старшая" – предлагаются ребятам с 2011 года рождения. В первой группе предусмотрено обучение для защитников и нападающих, при этом защитников будут тренировать Константин Фаст и Владимир Воробьёв, а работать с нападающими будут Денис Ячменёв и Вадим Кравченко. Во второй группе примут участие опытные тренеры из ЦСП "Тюменский Легион", а на занятиях упор будет делаться на технику владения шайбой и технику катания. Сборы для вратарей 2011 года рождения и старше будет проводить вратарь Егор Назаров.

Принять участие в летних сборах могут дети от 2014 года рождения, профессионалы и любители от 18 лет. По словам представителя хоккейного лагеря, каких-то особых требований к детям, желающим поучаствовать в летних сборах, нет. Важно, чтобы дети были из хоккейных школ и умели кататься на коньках, однако при большом желании помогут обучить детей и с нуля, пишет "Вслух.ру".

В настоящий момент проходит предварительная запись, все занятия платные. Информацию по хоккейным сборам можно получить в социальных сетях – Инстаграм и ВКонтакте. Также можно обратиться по телефону +79193597874 (+Viber, Whatsapp).