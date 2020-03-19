Юная тюменка вошла в состав сборной России по вольной борьбе

Фото: ГАУ ТО "ОСШОР"

Первенство России по вольной борьбе среди девушек до 18 лет состоялось в Новосибирске с 13 по 16 марта. По итогам спортсменка из Тюмени получила право войти в состав сборной страны.

Тюменскую область на соревновании представляли три спортсменки. Лучший результат показала Сусанна Топоркова, выигравшая бронзовую медаль в категории до 40 кг, тем самым, завоевав путевку в сборную команду Российской Федерации по спортивной (вольной) борьбе.

Всего в рамках Первенства России по вольной борьбе за награды в 10 весовых категориях боролись 230 спортсменок из 40 регионов страны.