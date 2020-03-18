Дом культуры "Орфей" провел спортивный праздник для тюменских учеников

"Спорт и сила – море позитива" – под таким лозунгом состоялся спортивный праздник на базе ДК "Орфей" 13 марта.

В мероприятии, проводимом в рамках городского зимнего дня здоровья, приняли участие старшеклассники МАОУ СОШ №45.

Школьники с большим энтузиазмом состязались в ловкости и скорости, а также доказывали сплоченность своего коллектива.

По итогу праздника победила дружба, а все участники получили огромный заряд бодрости и позитива.