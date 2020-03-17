В Тюмени пройдет первый областной фестиваль ЗОЖ для детей-инвалидов по зрению

Фото: Тюменская региональная организация ВОС

В областном реабилитационном центре "Родник" с 31 марта по 2 апреля состоится фестиваль здорового образа жизни для детей с нарушением зрения "С открытым сердцем". Мероприятие проводится с целью пропаганды ЗОЖ и культуры безопасности среди молодых инвалидов по зрению.

По сообщению Тюменской региональной организации Всероссийского общества слепых, в фестивале примут участие около сотни детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет, имеющих инвалидность по зрению, родители детей-инвалидов, а также незрячие спортсмены и тренеры, работающие со слепыми и слабовидящими людьми.

В программе мероприятия — турнирные игры по специализированному теннису для незрячих, мастер-класс по настольным играм для слепых, встреча со звездами российского спорта, семинары для родителей от тифлопедагогов регионального отделения общества слепых.