Баскетболисты Тюменской области выиграли школьную лигу "КЭС-БАСКЕТ" в УрФО

Финальные игры школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" в Уральском федеральном округе среди юношей завершились в Нижневартовске 16 марта. Впервые в истории турнира победу одержала команда, представляющая Тюменскую область.
В соревнованиях приняли участие пять команд: "Юниор" (Винзилинская СОШ, поселок Винзили, Тюменская область), "Средняя школа 17" (СОШ №17, Каменск-Уральский, Свердловская область), "Призывники" (СОШ №121, Челябинск, Челябинская область), "Спортландия" (СОШ №7, Когалым, ХМАО-Югра) и "КСОШ 1" (Катайская СОШ №1, Катайск, Курганская область).
По схеме турнира каждая команда сыграла с каждой в рамках одной группы, раунд плей-офф в чемпионате УрФО отсутствует. Баскетболисты команды "Юниор"Тюменской области , тренер которых является Станислав Князев, стабильно и дисциплинированно отыграли все матчи и уверенно заняли первое место в группе. Помимо звания чемпионов УрФО, ребята получили право сыграть на всероссийском уровне в Суперфинале баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ", который пройдет с 10 по 19 апреля в Кирове.
Соревнования проходят в Нижневартовске с 14 по 16 марта. Помимо юношей в турнире участвуют и женские баскетбольные команды. Тюменскую область представляет команда "Прибой" (СОШ №31, Ишим) тренер — Александр Ефремов. Решающие игры уже идут, нам остается только держать кулачки и ждать результатов, буквально через несколько часов станет известен победитель среди женских команд.
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