Тюменские хоккеисты выиграли X Всероссийскую Спартакиаду учащихся

Фото: ГАУ ТО "ОСШОР"

Финал X Зимней Спартакиады учащихся России 2020 года завершился в Красноярске 15 марта. В ярком стиле чемпионский титул уверенно завоевала команда "Тюменский легион-2006", разгромив своего соперника.

В полуфинале, 14 марта, тюменцы встретились со сборной Ярославской области, которая в своей группе заняла первое место, потерпев лишь одно поражение в овертайме. Борьба получилась упорной, но итоговую победу в основное время с минимальным перевесом 3:4 праздновал "Тюменский легион-2006".

В финале тюменцам противостояла команда Москвы. Отметим, что с москвичами наши спортсмены встречались на групповом этапе и проиграли со счетом 2:5. После этой встречи тюменские хоккеисты сделали правильные выводы и не оставили в решающей игре своему сопернику ни единого шанса, разгромив оппонентов с результатом и показав яркую игру 5:1.

Добавим, в матче за третье место команда Санкт-Петербурга переиграла сборную Ярославской области со счетом 2:1.