Тюменские хоккеисты пробились в полуфинал Всероссийской Спартакиады

Фото: ГАУ ТО "ОСШОР"

Сборная Тюменской области по хоккею на финальном этапе Х зимней Спартакиады учащихся России 2020 года в Красноярске успешно прошла в полуфинальную серию, одержав три победы в четырех матчах.

На групповом этапе тюменским хоккеистам противостояли команды из Краснодарского края, Вологодской и Омской областей, а также из Москвы. Первые были повержены более чем уверенно со счетом 13:0, а вот другие матчи получились весьма упорными, и наши "настоящие мужчины" проявили завидную волю к победе.

Вологодская область была переиграна со счетом 5:4, минимальную победу 4:3 зафиксировал финальный свисток и в матче с омичами. Единственное поражение тюменцы потерпели в матче со сборной Москвы – встреча закончилась со счетом 2:5.

Таким образом, сборная Тюменской области получила право сыграть в полуфинале, выйдя туда со второго места в группе. Игры состоятся завтра, 14 марта. Против тюменцев сыграет сборная Ярославской области. Во второй паре сыграют Москва и Санкт-Петербург.