Стадион ФК "Тюмень" возвращается в ФНЛ. А сам клуб - нет

На тюменский стадион "Геолог" вернутся игры Футбольной национальной лиги - но с участием не ФК "Тюмень", а наших соседей из омского "Иртыша".

Как сообщает Матч ТВ, "Иртыш" с 11-очковым отрывом при игре в запасе лидирует в зоне "Восток" ПФЛ и уже подал заявку на лицензирование в ФНЛ в сезоне-2020/21.

По словам президента клуба Сергея Новикова, большая часть пакета документов уже собрана. Сейчас клуб заключает договор со стадионом "Геолог" в Тюмени. Здесь омичи планируют провести стартовые матчи нового сезона, пока их манеж "Красная Звезда" не будет приведен в соответствие с требованиями ФНЛ. В дальнейшем "Иртыш" намерен выступать в первом дивизионе под его сводами.

ФК "Тюмень" до ФНЛ далеко - тюменцы в зоне "Урал-Приволжье" ПФЛ занимают лишь 10 место.