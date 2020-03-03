Тюменские юниоры завоевали право выступить на первенстве России по греко-римской борьбе

Фото: ГАУ ТО "ОСШОР"

С 26 февраля по 1 марта в Челябинске состоялось первенство Уральского федерального округа по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет. Сборная команда Тюменской области под руководством тренера ГАУ ТО "ОСШОР" Андрея Семанова завоевала 5 медалей и получила 5 путёвок на первенство России.

В весовой категории 72 кг сразу два тюменских борца добились призовых мест. Лучшим стал Асланбек Исмаилов, второе место занял Рафаэль Миршанов. Также в активе команды три бронзы. В категории 60 кг третьим стал Камран Мурадов, Денис Никифоров занял третье место в категории 77 кг, а Николай Бабакехян выиграл бронзу в категории 97 кг.

Отметим, что в соревнованиях приняли участие 74 спортсмена, честь тюменского региона защищали 8 борцов.