Борцы Голышмановского городского округа стали сильнейшими на XXIII Спартакиаде учащихся Тюменской области

Фото: ГАУ ТО "ОСШОР"

XXIII Спартакиада учащихся Тюменской области по спортивной (вольной) борьбе завершилась 23 февраля. В битве за звание сильнейших сошлись спортсмены 10 муниципальных образований региона и представители Тюмени. Общее количество участников составило более 200 человек.

Соревнования прошли в Голышмановском городском округе с 21 по 23 февраля. Помимо хозяев соревнований, участие приняли представители Абатского, Викуловского, Омутинского, Тюменского, Упоровского, Ялуторовского, Аромашевского, Сорокинского и Заводоуковского муниципальных районов, а также команда Калининского административного округа города Тюмени.

Девушки боролись в весовых категориях от 33 до 70 килограмм, юноши – от 38 до 110 кг. В итоговом зачете победу одержали борцы Голышмановского городского округа, став лучшими во всех категориях, где были представлены, за исключением одной. Впечатляющий результат.

Серебряные награды в командном зачете выиграла сборная Тюменского района. Третье место заняли представители Ялуторовского района, уступив серебряным призерам лишь один балл. В шаге от тройки лучших остановились спортсмены Упоровского района.