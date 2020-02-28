В Тюменской области определились лучшие молодые баскетболисты

Фото: ГАУ ТО "ОСШОР"

Финал регионального чемпионата школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" в Тюменской области состоялся 25 февраля.

Юноши и девушки боролись не только за звание самой сильной команды региона, но и за право представить область на финале чемпионата Уральского федерального округа в Нижневартовске и возможность выиграть поездку на "Финал четырёх" баскетбольной Евролиги.

Дорогу до финала начали 183 команды из 133 общеобразовательных организаций Тюменской области. Ребята бились за победу на внутришкольном, муниципальном, дивизиональном и региональном этапах.

Среди девушек лучшей стала команда "Прибой", представляющая СОШ №31 города Ишим. Серебряные награды выиграла "Виктория" (СОШ №4, Заводоуковск), замкнула тройку лидеров тюменская команда "Тура" (СОШ №67).

Золотые медали в юношеском зачете завоевала команда Винзилинской СОШ "Юниор". В шаге от первого места остановилась команда "МЖК" (СОШ №65, Тюмень). Третьими стали ребята ШБК "Сибирь" (СОШ №1, с. Большое Сорокино).

Звание MVP (наиболее ценного игрока) среди девушек заслужила Елена Староверова из команды "Прибой": баскетболистка набрала 45 очков, совершив 13 подборов и 5 перехватов. MVP среди юношей стал Данил Хасанов (ШБК "Юниор"), набравший 15 очков и сделавший 30 подборов и 6 блок-шотов.