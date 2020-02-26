Тюменцы активно участвуют в спортпроектах

Спортивно-оздоровительная работа в Тюмени проводится на достаточно высоком уровне, но нужно стараться повышать качество мероприятий и вовлекать большее количество горожан в проекты по здоровому образу жизни. К такому выводу пришли депутаты, входящие в состав постоянной комиссии по социальному развитию Тюменской городской думы.

С докладом о проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий с детьми и подростками в школах, а также по месту жительства в 2019-м и планах на 2020 годах перед депутатами выступил директор городского департамента по спорту и молодежной политике Евгений Хромин.

Ежегодно в городе проводится масса различных мероприятий и проектов, направленных на формирование здорового образа жизни. Многие реализуются с привлечением частных компаний. "Количество наших социальных партнеров в сфере фитнес-индустрии возросло до 62. Совместно реализуем проекты "Лето на даче с физкультурой", "Лето с фитнес-клубами", "Спорт доступен каждому". Это позволяет пенсионерам и детям социально опасного положения бесплатно заниматься в 32 фитнес-центрах. В 2019 году в проекте поучаствовали 3100 детей и взрослых", – сообщил Хромин.

Популярен у горожан и плотный проект "Спортивный заряд": зарядки для всех один раз в неделю проводят профессиональные инструктора частных клубов.

В школах совместно с департаментом образования реализуются проекты "Физкультура по интересам", "Спорт в общеобразовательную школу", "Спортивные классы". 30 школ участвуют в отдельных проектах, некоторые из них включены в реализацию всех существующих проектов. В школах проводятся утренняя гимнастика, динамические перемены, физкультминутки на уроках, гимнастика для глаз и так далее. Организованы группы корригирующей гимнастики для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для занятий лечебной физической культурой. На каникулах посещающие пришкольные лагеря становятся участниками проекта "Лето со спортом".

С населением по месту жительства в Тюмени работают 152 инструктора. Заниматься к ним приходят около 27 тысяч человек. Для инвалидов проводятся занятия по 14 направлениям, спорторганизаторы работают с 700 тюменцами с ограниченными возможностями здоровья. Всего же в городе систематически занимаются физкультурой и спортом более 7, 5 тысяч инвалидов.

Депутаты положительно оценили масштаб проектов, вовлеченность в них жителей города и предложили увеличить количество спортивных мероприятий в городе, а также усилить в Интернете пропаганду здорового образа жизни среди молодежи.

Председатель постоянной комиссии по социальному развитию Елена Бойко отметила, что в городе многое делается для формирования у населения здорового образа жизни, по проведению спортивно-оздоровительных мероприятий, количество их участников постоянно растет.

"Около 47% населения нашего города уже охвачено физкультурой в разных направлениях. Хотелось бы, чтобы максимальное количество людей было вовлечено во всевозможные мероприятия. Основная задача — повысить качество проводимых мероприятий, чтобы они активно были представлены в СМИ, чтобы как можно больше людей были оповещены о том, что они проходят. Например, нужно в проекты "Лыжня России", "Кросс нации" и другие городские события спортивной направленности вовлечь максимальное количество учреждений", – считает Елена Бойко.

Лично оценить работу с молодежью народные избранники смогли в День депутата, который был посвящен теме "Молодежь в условиях современного города". Такой формат работы позволяет ознакомиться с проектами, узнать мнение их участников.

Елена Бойко напомнила, что на Дне депутата вопросы были посвящены профилактике наркомании, много было сказано о формировании здорового образа жизни.

"Мне понравилось, что среди участников встречи были школьники, студенты, работающая молодежь - ребята с активной жизненной позицией. Перед заседанием мы побывали в ДЮСШ "Прибой" и Клубе детского творчества имени Андрея Кижеватова. Везде общались с ребятами. В "Прибое" создана хорошая база для занятий различными видами спорта, секции посещают порядка трех тысяч человек. В "Кижеватовце" отлично поставлена патриотическая работа, ребята с большим энтузиазмом рассказывают о том, как ездят на раскопки, почему посвящают себя этой работе, – отметила депутат. – Мы хотели изучить среду, в которой живет и развивается молодежь. Считаю, что нам удалось рассмотреть тему с разных точек зрения. Лично я утвердилась во мнении, что молодым людям не надо мешать, им надо только помогать – это наша главная задача".