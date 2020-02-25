XXIII Спартакиада учащихся Тюменской области выявит лучших пловцов

Фото: страница ГАУ ТО "ОСШОР" в социальной сети "ВКонтакте"

С 4 по 7 марта в Тюмени на площадке СК "Зодчий" пройдет XXIII Спартакиада учащихся Тюменской области по плаванию.

Участие примут юноши 2004–2005 годов рождения и девушки 2006–2007 г.р. Муниципальные образования региона могут выставить команду в составе до 12 человек (5 юношей, 5 девушек, 2 представителя команды). Спортсменам предстоит проявить себя в плавании на различные дистанции брассом, баттерфляем, вольным стилем, на спине и в комплексном плавании, а также принять участие в командных эстафетах.

Командное первенство среди спортивных команд муниципальных образований Тюменской области будет определено по наибольшей сумме очков, набранных пловцами.

XXIII Спартакиада учащихся Тюменской области посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и продлится вплоть до июля 2020 года. Лучшие представители команд по итогам представят регион на всероссийских соревнованиях.

Организатором XXIII Спартакиады учащихся Тюменской области выступают: Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, ГАУ ТО "Областная спортивная школа олимпийского резерва", ГАУ ТО "Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий", областные федерации по видам спорта и муниципальные образования.