Тюменская область принимает участие в X Зимней Спартакиаде учащихся России 2020 года

X Зимняя Спартакиада учащихся (юношеская) России проходит с 9 февраля по 3 апреля 2020 года в Красноярске. В соревнованиях принимают участие около 3200 спортсменов, они разыгрывают 214 комплектов медалей и дипломов, 71 памятный приз и 19 комплектов кубков.

Зимняя Спартакиада представляет собой соревнования по следующим видам спорта: биатлон, бобслей, горнолыжный и конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, сноуборд, спортивное ориентирование, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей и хоккей с мячом.

11 февраля состоялось торжественное открытие X зимней Спартакиады учащихся России 2020 года. В церемонии приняли участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, губернатор Красноярского края Александр Усс, директор ФГБУ ФЦПСР Владислав Павлов, а также двукратные олимпийские чемпионы по биатлону Ольга Медведцева, Евгений Устюгов и серебряный призёр Олимпийских игр по сноуборду Николай Олюнин.

Тюменскую область на соревнованиях представляют спортивные сборные команды по сноуборду, спортивному ориентированию, биатлону, лыжным гонкам и хоккею среди юношей.

Как отмечает заслуженный мастер спорта, двукратный олимпийский чемпион, биатлонист Евгений Устюгов: "Каждая победа, каждое призовое место является бесценным для команды региона и работает на всех ее спортсменов".