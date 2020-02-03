Успеть до отпуска: новый сезон фитнес-проекта GEOsport

Незадолго до нового года в фитнес-клубах GEOsport Тюмени подошел к своему завершению большой фитнес-проект "PROпохудение". Несколько команд под руководством тренеров упорно шли к своей цели в течение 12 недель, и каждому из участников удалось обрести новое тело к главной ночи года. Что же делать теперь, когда прежняя цель достигнута? К счастью, у нас есть новая: не за горами сезон отпусков.

Проект "PROпохудение" в GEOsport уже успел стать чем-то вроде сериала. Наблюдатели с интересом следят за процессом и ждут итоговых фото в формате "до" и "после", а те, кто не отважился на участие раньше, строят планы на новый сезон. Однако, "PROпохудение" не просто формирует "сериальную зависимость" у участников, но еще и помогает обрести правильные, здоровые привычки и полностью реорганизовать свой стиль жизни. А главное – у каждого сезона проекта всегда счастливый финал.

Новый сезон стартует 28 февраля и продлится 12 недель – до 24 мая. С 3 по 28 февраля подать заявку на участие может любой желающий старше 16 лет вне зависимости от того, является он держателем карты клуба или нет.

Всех участников проекта ждут одинаковые условия:

– 36 тренировок с наставником

– 2 фитнес-тестирования с использованием нового аппарата для биоимпедансного анализа тела

– соблюдение индивидуальной программы питания

– специальные условия на услуги SPA-центра GEOwellness

– контрольные взвешивания и фотосъемка в начале и конце проекта

Таким образом, условия остались прежними, а вот шансов выйти из проекта победителем стало больше. В третьем сезоне "PROпохудения" организаторы учредили новую номинацию: "Блогер проекта". Лучшим в ней признают того, кто активнее всех будет делиться ходом проекта в интернете. Что касается основных номинаций, их по-прежнему две: командный и личный зачет. Награды и подарки – клубные карты и сертификат на 30 000 рублей – получит тот участник и та команда, чей процент снижения веса будет больше, чем у конкурентов. Напомним, в прошлых сезонах участникам удавалось "оставить" на проекте до 20 кг лишнего веса в личном зачете.

Подробности о проекте можно узнать на сайте или по телефонам:

- 532-423 в клубе на улице Эрвье, 22

- 537-734 в клубе на улице Севастопольской, 2/3.