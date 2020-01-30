В Тюмени пройдет третий этап Детской лиги дзюдо

В центре "Тюмень-дзюдо" 2 февраля состоится очередной этап Детской лиги дзюдо Тюменской области среди младших юношей до 15 лет и мальчиков до 13 лет. В нем примут участие около 350 участников из 32 команд нашего региона. Начало состязаний в 10:45, вход свободный.

После двух этапов соревнований первые позиции занимают "Молодогвардейцы" (до 15 лет, 5 побед), "Кадеты" и "Новый Поток" (до 13 лет, 7 побед). Следом за лидерами идут команды Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо": "Голден Тим" (до 15 лет, 4 победы) и "Тори" (до 13 лет, 6 побед).

"В рамках Лиги "Уральский дивизион", включающей команды из Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, предварительные этапы уже завершены. Впереди только финал, запланированный на 17 мая во всех возрастных группах", — рассказали в пресс-службе центра "Тюмень-дзюдо".

Организаторами турнира выступают ТООО "Объединенная федерация дзюдо и самбо" и ГАУ ТО "Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".