Степан Киричук считает, что спортивные проекты объединяют тюменцев

С открытием нового сезона "Стального характера" поздравил организаторов и участников депутат Тюменской городской думы Степан Киричук. Напомним, старт проекта состоялся в Тюмени 24 января. Тюменских участников экстремального забега в 2020 году ждут шесть мероприятий, в том числе полюбившийся горожанам зимний забег.

"Я убежден, что вместе мы сможем решить любые проблемы, потому что тюменцы едины, где бы они не находились, - отметил Степан Киричук. - И те, кто представляет нашу благодатную землю где-то в других регионах, подтверждают это".

Всего в 2019 году в рамках "Стального характера" было организовано 17 мероприятий в 15 городах России, участниками которых стали более 30 тыс. человек. В Тюменской области было проведено четыре забега, участие приняли 10 тыс. человек, 3 тыс. из которых — это спортивные туристы, приехавшие на забеги из разных уголков России.

"Мы хорошо помним инициативу "Турник в каждый двор", а сегодня опыт Тюмени в спортивно-оздоровительной работе отмечается на федеральном уровне, - напомнил директор городского департамента по спорту и молодежной политике Евгений Хромин. - Опыт и вдохновленность организаторов проекта позволяют не сомневаться, что с такой командой и лидерами, волонтерами, мы справимся с любыми задачами".

Первый этап экстремального забега "Стальной характер-Холод" стартует в Тюмени на базе отдыха "Кулига-парк" 7 марта. Участникам предстоит преодолеть трассы длиной в 3, 5 и 7 км с зимними препятствиями.