Дмитрий Осипов: тюменский проект "Стальной характер" уникален

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С открытием нового сезона "Стального характера" организаторов, участников и партнеров проекта поздравил заместитель председателя Тюменской городской думы Дмитрий Осипов 24 января.

В 2020 году тюменцев в новом сезоне "Стального характера" ждут шесть мероприятий, в том числе уже полюбившийся горожанам зимний забег. Первый этап экстремального забега "Стальной характер - Холод" стартует в Тюмени на базе отдыха "Кулига-парк" 7 марта. Его участникам предстоит преодолеть трассы длиной в 3, 5 и 7 км с зимними препятствиями.

"Этот проект - уникальный, таким его делает то, что победителем становится каждый его участник. Каждый здесь, проходя различные испытания, одерживает победу над самим собой, над любыми обстоятельствами", - отметил Дмитрий Осипов.

По его словам, устойчивый тренд на здоровый образ жизни в нашей стране уже сформировался, а это значит, что "Стальной характер" ждет большое будущее.

"Хочу пожелать всем организаторам и участникам достичь поставленных амбициозных целей, выйти с этим проектом далеко за пределы нашей родины, чтобы у тюменцев вновь был повод с гордостью сказать, что на нашей земле родилась идея, давшая большой импульс добра", - сказал он.

Напомним, что шестеро депутатов Тюменской городской думы занимаются ежедневной популяризацией здорового образа жизни, возглавляя городские и региональные федерации по разным видам спорта.

Так, Наталья Проскурякова является председателем федерации бодибилдинга Тюменской области и Тюмени. Дмитрий Елагин руководит городской федерацией дзюдо. Мурат Тулебаев возглавляет региональную федерацию спортивной гимнастики. Андрей Потапов – президент федерации каратэ Тюменской области, Юрий Баранчук – глава федерации велоспорта Тюменской области, а Александр Яковлев руководит не только региональной федерацией спортивной борьбы, но и спортшколой олимпийского резерва "Прибой".