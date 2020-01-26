Последний матч домашней серии ХК "Рубин" сыграет с "Горняком" из Учалы

Фото ХК "Рубин"

Тюменский хоккейный клуб "Рубин" проведет последний матч домашней серии в рамках чемпионата ВХЛ с командой "Горняк" из г. Учалы. Игра пройдет 27 января во Дворце спорта, начало в 19:00.

Домашняя серия у "Рубина" началась 6 января и проходит успешно. Из семи сыгранных игр - шесть побед, уступили тюменцы лишь "Соколу" из Красноярска в первом матче. Уже на следующий день "хозяева" обыграли соперника. Тюменцы дважды выиграли "Ермак" из Ангарска — 2:0 и 6:3. Также со счетом 2:0 клуб одолел "Югру" из Ханты-Мансийска. Исход матча с "Челметом" из Челябинска решил овертайм — 3:2. Последний сыгранный матч — с "Южным Уралом" из Орска. 23 января "Рубин" буквально вырвал победу, забив вторую шайбу за две секунды до сирены, пишет "Вслух.ру".

Всего "Рубин" заработал 75 баллов в 45 играх чемпионата ВХЛ, выйдя на 3 место турнирной таблицы Высшей хоккейной лиги. Тюменский клуб лидирует в "Конференции 2".

После матча с "Горняком" у "Рубина" запланирована выездная серия. Первый соперник - "Нефтяник" из Альметьевска. С 22 февраля начнутся игры в рамках плей-офф, куда "Рубин" уже вышел.