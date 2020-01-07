Ветераны плавания покажут свое мастерство в Тюмени

Первый открытый кубок Тюменской области среди ветеранов и любителей плавания в категории "Мастерс" пройдет 25-26 января 2020 года в спорткомплексе "Зодчий". Участникам предстоят заплывы на дистанциях 50, 100, 200 метров вольным стилем, брассом, баттерфляем, на спине, комплексным плаванием, 400 и 800 метров вольным стилем, а также эстафеты 4х50 метров вольным стилем и комплексным плаванием, пишет "Вслух.ру".

"В настоящее время плавание среди ветеранов (к ним относятся спортсмены старше 25 лет, окончившие профессиональное выступление) и любителей активно развивается на Урале и в других регионах России. Кубковые состязания впервые включены в официальный календарный план соревнований по плаванию в Тюменской области", - рассказала исполнительный директор клуба "Тюмень-Мастерс" Елена Иванова.

Ветеранское плавание берет своё начало в мае 1970 года, когда на первые соревнования в категории "Мастерс" в американском городе Амарилло собрались 65 пловцов. Постепенно идея о том, что ничто не мешает заниматься спортом и после завершения спортивной карьеры, распространялась всё шире по миру, и в 1984 году FINA (Международная федерация плавания) организовала первый чемпионат мира по плаванию в категории "Мастерс", а затем на первых Всемирных ветеранских играх (WorldMastersGames) в 1985 году плавание стало одним из важнейших видов программы. 9 мая 1989 года в "Доме плавания" был проведён первый чемпионат Москвы по плаванию среди ветеранов спорта, приуроченный ко Дню Победы. Эти соревнования, собравшие 89 участников старше 30 лет, и стали началом движения "Maстерс" в России. С тех пор соревнования проводятся регулярно, с каждым годом растёт их разнообразие и количество участников.