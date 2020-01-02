Ночная семейная хоккейная лига открылась в Ишиме

Торжественное открытие "Ночной семейной хоккейной лиги" (НСХЛ) состоялось на хоккейном корте ишимской школы №7 в преддверии Нового года. Школьники вышли на матч с родителями.

Хоккейная команда учеников школы "Семёрочка" во главе с капитаном Константином Кузнецовым билась за победу с командой родителей. И дети, и взрослые играли со спортивным азартом и боевым настроем, захватывающей динамикой и жесткостью схваток в борьбе за шайбу. По итогам турнира с небольшим отрывом победила команда родителей.

По словам директора школы Игоря Прокопцева, главное, что победил здоровый образ жизни, ведь спорт служит не только высоким целям, но и прививает детям полезную привычку к здоровому досугу, пишет "Мегатюмень".