Тюменская лыжница Вера Хлызова завоевала три золота на этапе Кубка мира

Золотые медали этапа Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону в норвежском городе Лиллехаммере завоевала воспитанница детско-юношеской спортивно-адаптивной школы "НЕГЕ" Вера Хлызова (лидер Наталья Якимова).

Вера стала первой в лыжных гонках на дистанции 7,5 км классическим стилем и на дистанции 15 км свободным стилем, а также в смешанной эстафете, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

Вера Хлызова профессионально занимается на отделении лыжных гонок и биатлона (спорт слепых) три года. Большую часть времени девушка проводит на сборах в Областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

"Вера трудолюбивая девушка. Это ее первые мировые соревнования. До этого она два года подряд выигрывала первенство России. Лидер Веры — Наталья Якимова — заслуженный мастер спорта России по биатлону (лыжные гонки), многократный победитель, серебряный и бронзовый призер чемпионата России, этапов Кубка мира", — рассказал тренер Вячеслав Голдинов.

10 января в Дрездене стартует второй этап Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону. Главная цель Веры Хлызовой и Вячеслава Голдинова — участие в XIII Паралимпийских зимних играх, которые пройдут в Пекине в марте 2022 года.