В Тюмени пройдет этап кубка России по биатлону

Фото: пресс-служба ЦСП72

Завтра в Областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" стартует первый этап кубка России по биатлону и всероссийские соревнования по биатлону. Вход для зрителей свободный.

В программе стартов соревнования среди женщин и юниорок. 28 ноября в 11.00 будет дан старт спринту на 7,5 км, 30 ноября пройдет гонка преследования на 10 км – в 11.00 стартуют женщины, в 13.00 — юниорки, а 1 декабря состоятся масс-старты на 12 и 9 км. Старт женщин в 10.45, юниорок — в 12.30.

Как сообщает пресс-служба ЦСП72, соревновательная программа среди мужчин и юниоров пройдет в Уватском биатлонном центре имени А.И. Тихонова.