В Тюмени пройдут всероссийские соревнования по фигурному катанию

Фото: Сергей Елесин

Традиционные соревнования пройдут в конце ноября на катке "Прибой": Всероссийские соревнованиями "Тюменский меридиан" и Открытое первенство Тюменской области, I этап кубка Тюменской области по фигурному катанию на коньках.

Заявки на участие в обоих соревнованиях подали 200 участников из 16 регионов России, в том числе из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Красноярского и Пермского края, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов, Свердловской, Новосибирской, Томской, Кировской областей и других. Традиционно честь Тюменской области на льду будут защищать воспитанники ДЮСШ "Прибой".

Соревнования стартуют 27 ноября. Торжественное открытие состоится в 12:00, после чего начнутся выступления участников. В первый соревновательный день выступят спортсмены разрядов КМС и 3 спортивного.

Во второй день, 28 ноября, турнир начнется с 8:00. В рамках всероссийских соревнований на лед выйдут юноши и девушки по программам КМС и МС. На Открытом первенстве Тюменской области зрители увидят программы КМС и 3 спортивного разряда.

29 ноября в программе "Тюменского меридиана" соревнования по разряду МС. 29 и 30 ноября в первенстве Тюменской области посоревнуются спортсмены 1 и 2 спортивного разряда.

Фигуристам предстоит продемонстрировать короткую и произвольную программы. Победители в каждом соревновании определяются по наибольшей сумме баллов. Участники, занявшие I, II и III места в каждом разряде будут награждены медалями, дипломами и памятными призами.

Отметим, Открытое Первенство Тюменской области проводится ежегодно с 2006 года. На них тюменские спортсмены регулярно становятся призерами и победителями в разрядах от 1 юношеского до КМС.

Всероссийские соревнования "Тюменский меридиан" проводятся с 2017 года. Третий раз Тюмень встречает спортсменов со всей страны. Воспитанники ДЮСШ "Прибой" стабильно попадают в тройки призеров.

Поддержать тюменских спортсменов и полюбоваться грациозными выступлениями фигуристов могут все желающие. Вход для зрителей и болельщиков свободный во все дни соревнований.

Организатором соревнований выступает Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, ГАУ ТО "ОСШОР", ГАУ ТО "ЦСП", ТРОО "Федерация фигурного катания на коньках", ДЮСШ "Прибой". Главный судья – Елена Мащенко.