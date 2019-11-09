"Тюменский меридиан" определил самых сильных игроков в настольный теннис

Фото предоставлено пресс-службой ГАУ ТО "ОСШОР"

XIV Всероссийские соревнования по настольному теннису "Тюменский меридиан" прошли в Тюмени с 1 по 5 ноября на базе СК "Центральный". За победу приехали бороться спортсмены из 24 регионов России.

Соревнования проходили в личном разряде среди девушек и юношей в двух возрастных категориях: 2005 – 2007 года рождения, а также 2008 г.р. и моложе. Игры проходили по системе "каждый с каждым", то есть спортсмен по разу встречался со всеми своими соперниками по группе. Встречи проводились из пяти партий. Победитель определялся общему количеству набранных очков.

В возрастной категории 2008 г.р. и моложе среди девочек золото выиграла Алин Шамаева (Осинники). Второй стала Алина Даниленко, причем и в этом случае судьба первого места решилась именно в личной встрече. Бронзовую награду завоевала Елизавета Трегубчак из Челябинска. Представляющая Тюмень Яна Назаренко стала четвертой.

В соревновании юношей 2008 г.р. и младше золото завоевал Данис Туйчиев из Кургана, обыграв на пути к победе абсолютно всех соперников. Серебро досталось представителю Томска Денису Шатрукову. Третье место занял Дмитрий Карманов (Верхняя Пышма), в шаге от призовой тройки остановился Евгений Плетнев, приехавший из Екатеринбурга.

Победительницей в возрастной категории 2005 – 2007 г.р. стала Татьяна Митькина, выступающая за Верхнюю Пышму. Второе место, проиграв лишь только победительнице, заняла Мария Непоп из Челябинка. Бронза досталась Арине Рединой (Магнитогорск).

Первое место среди юношей 2005 – 2007 г.р. занял представитель города Осинники (Кемеровская область) Захар Карлаш, который и виделся экспертами фаворитом турнира. Однако упорную борьбу за золото смог навязать тюменец Даниэль Набиев, набравший столько же очков, но уступив лидеру в личной встрече. Третьим стал Иван Евтеев из Новокузнецка, а четверное место с таким же результатом завоевал Николай Насонов, также не сумев одолеть соперника в очном противостоянии.

Организаторы соревнований: Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, ГАУ ТО "Областная спортивная школа олимпийского резерва", ГАУ ТО "Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий", Общественная организация "Федерация настольного тенниса Тюменской области" и ГАУ ТО "Дирекция эксплуатации и содержания спортивных объектов".