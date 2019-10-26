В Тюмени пройдет всероссийский турнир по тхэквондо

Открытие всероссийские соревнования по тхэквондо "Созвездие чемпионов" соберут спортсменов из разных регионов страны в Тюмени 2-3 ноября. Всего планируется участие более 200 атлетов.

Бороться за медали будут представители сборных Москвы и Московской области, Ставропольского края, Оренбургской, Саратовской, Самарской и Омской областей, а также воспитанники тюменских клубов "Корё", "Берсерк", "Контакт" и других.

По словам одного из организаторов турнира Сеильбека Баскинова, задача тюменцев – собрать самую многочисленную команду, так возрастают шансы спортсменов на призовые места и награды. "Важно, чтобы общекомандный кубок остался в Тюмени", - отметил он.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены – обладатели желто-зеленого пояса и выше – не младше 9 лет. Награды разыграют в двух дисциплинах – спаррингах и тылях. Для юных тхэквондистов 7-8 лет в рамках турнира организуют детский фестиваль, победителям и призерам которых также вручат медали и дипломы, пишет "АиФ в Западной Сибири".

Почетным гостем соревнований станет президент Всероссийской федерации развития тхэквондо, обладатель VIII дана Рудольф Кан. Организаторами состязаний в Тюмени выступают региональные федерации тхэквондо ITF и GTF.