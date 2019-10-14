Сильнейшие футбольные команды учащихся определились в Тюменской области

Фото: ГАУ ТО "ОСШОР"

В Тюменской области завершились соревнования по футболу в рамках XXIII Спартакиады учащихся региона среди команд 1 группы. Игры проходили в Ишиме на стадионе "Локомотив" с 4 по 6 октября.

Сильнейшими стали футболисты областной столицы. В 1 группе соперничали команды из Ишима, Заводоуковского городского округа, Тюмени, Ялуторовска, Тобольска, а также Тюменского района. Первое место с солидным преимуществом завоевали представители Тюмени. Команда уверенно выиграла все матчи, забив 14 мячей (больше всех в группе) и пропустив лишь однажды.

Второе место заняла команда Тобольска: ребята выиграли три матча, свели в ничью противостояние с Тюменским районом, а проиграли лишь будущим победителям. Бронзовые награды достались игрокам из Ялуторовска, которые уступили лишь первому и второму месту, обыграв остальных конкурентов.

Четвертое место занял Тюменский район, в его активе 7 баллов. Футболисты из Ишима и Заводоуковского округа набрали по одному баллу, однако пятое место досталось ишимцам благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Сильнейшие футбольные команды определились и во 2 группе, в которой выступают представители муниципальных районов Тюменской области. Матчи прошли 6 октября в Голышманово на стадионе "Центральный", и родные стены принесли команде Голышмановского городского округа первое место. Серебряные награды достались футболистам Сладковского района. Третье место заняла команда Исетского района, а в шаге от пьедестала остановился Ярковский район.

XXIII Спартакиада учащихся Тюменской области, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне продолжается: 18 – 20 октября в Нижней Тавде пройдут соревнования по шахматам, а 25 – 27 октября в селе Упорово померятся силами гиревики.