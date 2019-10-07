Тюменский скалолаз стал чемпионом Европы

Изображение: 2019 IFSC Europe Climbing Championships - Speed Finals / https://www.youtube.com

В Эдинбурге прошли финалы чемпионата Европы по скалолазанию в дисциплине "лазание на скорость". Чемпионом Европы стал Владислав Деулин из Тюменской области.

В финале Владислав опередил украинца Даниила Болдырева — 5,909 против 6,885. Бронзовую медаль выиграл Дмитрий Тимофеев, обогнав серебряного призера ЧМ-2019 Яна Криза из Чехии — 5,830 против 6,225.

Среди женщин на чемпионате серебряную медаль завоевала Мария Красвина. В финале Мария состязалась с действующей чемпионкой мира — польской спортсменкой Александрой Мирослав, однако уступила ей из-за ошибки. Бронзовую награду завоевала Анук Жубер (Франция).