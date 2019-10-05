Ялуторовские школьники вернулись с победой с "Президентских состязаний"

Команда ялуторовской школы имени Декабристов заняли первое место среди 80 соперников в эстафетном беге в финале всероссийских соревнований школьников "Президентские состязания", который прошел с 5 по 25 сентября в ВДЦ "Смена" в Анапе, сообщают "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".

В соревнованиях по самбо также учащиеся школы были на высоте: заняли 3 место. Удачным было и выступление в спортивном многоборье: 4 место из 80.

Как рассказал наставник команды – учитель физической культуры Алексей Кунгуров, ребята показали себя настоящей командой, готовой прийти на выручку друг другу, поддерживающей друг друга морально и физически. Добавим, что Алексей Альбертович готовит команду школы к Президентским состязаниям уже 6 год.

В этом году лидеры состязаний определялись в обязательных видах программы: спортивное многоборье, эстафетный бег, творческий и теоретический конкурсы. А также в дополнительных видах: мини-футбол, плавание, баскетбол 3х3, бадминтон, самбо и шахматы.

Ребята приняли участие в творческих и интеллектуальных играх, посетили мастер-классы, встречи с олимпийскими чемпионами, российскими футболистами, известными деятелями искусства и спорта.

Руководители и педагоги приняли участие в деловой программе: тематических круглых столах, мастер-классах от известных спортсменов и специалистов в области физического воспитания.