Александр Поветкин: "В Тюмени отличный уровень подготовки боксеров"

Фото: пресс-служба Федерации бокса Тюменской области

С 27 по 29 сентября 2019 года прошел VII ежегодный Межрегиональный турнир по боксу среди юношей и юниоров имени Заслуженного мастера спорта России, двукратного чемпиона Европы и мира — Евгения Макаренко.

В этом году турнир собрал рекордное количество участников. Тюмень встретила около 200 юных спортсменов из множества регионов России: Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО, Курганская, Челябинская, Свердловская, Омская, Кемеровская, Новосибирская области; Республика Башкортостан, Республика Узбекистан, Алтайский край, а также Казахстан.

Гостями турнира стали Александр Поветкин, Руслан Проводников, Александр Малетин, Раимкуль Малахбеков, Владимир Черня, Василий Вольф.

Глава города Руслан Кухарук отметил: "Этот турнир проводится среди юниоров и юношей — это как раз тот возраст, когда открывается широкий горизонт. Многие из участников турнира уже давно в спорте, который является для них смыслом жизни. Уже седьмой раз подряд в Тюмени проводится турнир имени Евгения Макаренко, который дает возможность ребятам показать себя, помериться силами, а самое главное — вживую пообщаться с легендами наших дней. Это те люди, на которых равняются, за которых болеют, когда смотрят большой бокс международного уровня, которыми гордится наша страна. Приятно, что турнир приобретает авторитет, которым добивается приглашения таких гостей и получает статус уже не только межрегионального, но и международного уровня проведения соревнований".

Турнир проводится в Тюмени с 2013 года и в этом году его посетили около 1000 зрителей.

"Существованием этого турнира я обязан людям, которые открыли для меня бокс и воспитали. Это мой отец, который купил мне первые боксерские перчатки, и это Вольф Василий Васильевич. И конечно же, это моя семья, благодаря которым я состоялся как личность и состоялась моя профессиональная карьера. Я благодарен губернатору Тюменской области за поддержку турнира и развитие спорта в регионе. Юным спортсменам я хотел бы пожелать: наполняйте смыслом каждое мгновение, состязайтесь на равных и превосходите друг друга в боксерской доблести, почитайте тренера и уважайте соперника", — рассказал Евгений Макаренко, член исполнительного комитета Федерации бокса России, заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира и Европы, восьмикратный чемпион России и участник Олимпийских игр — 2004.

На торжественном закрытии* соревнований были вручены специальные призы, которые учредила Федерация бокса Тюменской области:

"За волю к победе" — Данил Токарев;

"За лучшую технико-тактическую подготовку" — Айрат Муслимов;

"Лучший судья" — Андрей Криушин, Александр Зорин.

Среди юношей (15–16 лет) специальные призы получили:

"За лучшую технико-тактическая подготовку" — Эдигей Тюлюмешев (ХМАО);

"За волю к победе" — Сергей Кулак(Кемеровская обл.)

Юниоры (17–18 лет) специальные призы получили:

"За лучшую технико-тактическая подготовку" — Айрат Муслимов (Тюменская область);

"За волю к победе" — Данил Токарев (Свердловская область)

Специальным призом удостоился Окаро Джозеф (Казахстан), выступающий в весовой категории 81 кг. В этой категории выступал Евгений Макаренко.

"Сегодня соревнования способствуют не только популяризации спорта, но и налаживанию взаимоотношений между спортсменами из регионов Российской Федерации и республик ближнего зарубежья. Спортивное представительство говорит о том, что эти соревнования пользуются авторитетом. Мне бы очень хотелось надеяться на то, чтобы у наших гостей остались самые добрые воспоминания о нашем регионе", — прокомментировал Сергей Корепанов, председатель Тюменской областной думы.

Руслан Проводников об уровне организации соревнований отметил: "Я всегда сужу всегда уровень турнира по тому, сколько приходит зрителей. Сейчас мы видим полные трибуны, это означает — уровень замечательный. Но и самое главное, что здесь Александр Поветкин. Это говорит о том, что уровень организации высочайший".

Александр Поветкин также отметил уровень соревнований: "Я считаю, что уровень спортсменов и организации соревнований отличный. Хорошие дети".

Также для гостей турнира был презентован творческий сюрприз от чемпиона мира по боксу по версии WBO — Руслана Проводникова. Все желающие могли сфотографироваться с легендами бокса.

Организаторы: Федерация бокса Тюменской области, департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, МАУ ДО ДЮСШ "Прибой".

Генеральный партнер турнира: ООО "РН-Уватнефтегаз".

*С итоговыми результатами финальной битвы можно ознакомиться на сайте и в социальных сетях Федерации бокса Тюменской области.