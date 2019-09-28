Участники областной спартакиады учащихся выявили лучших в биатлоне

Кубок Тюменской области по биатлону среди юношей и девушек 15-16 лет завершился в Заводоуковске. Соревнования проходили в зачет XXIII Спартакиады учащихся Тюменской области, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Турнир проходил 21-23 сентября в ОЦЗВС "Жемчужина Сибири". По итогам стартов первое место среди команд завоевал Заводоуковск. На второй ступени пьедестала оказалась команда из Тобольска. Третью строчку в общекомандном зачете занимает Уватский район.

Соревнования проходили по спринт-кроссу среди девушек и юношей, сообщили в пресс-службе ГАУ ТО "ОСШОР".

Отметим, что 27 сентября начинается Спартакиада по лапте.