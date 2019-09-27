Воспитанники ОСШОР Луизы Носковой завоевали высокие награды на первенстве России по летнему биатлону

Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

Воспитанники ГАУ ТО "ОСШОР Луизы Носковой" показали отличные результаты на Первенстве России по биатлону среди юношей и девушек 18-19 лет, которое проходило в Ижевске 19-25 сентября. В арсенале спортсменов из Тюмени полный комплект медалей.

В гонке на 12,5 км на лыжероллерах победителем стал Павел Мещаков. Станислав Ильиных завоевал бронзу. Кроме того, тюменские спортсмены выполнили норматив "Мастер спорта России". У девушек в гонке на 10 км лучшей среди тюменок стала Дарья Шаклеева, она заняла 4 место, уступив "бронзовой" сопернице из Смоленской области всего 1 секунду.

На спринт-кроссе воспитанники тюменской спортшколы вновь порадовали своих болельщиков. Серебряным призером Первенства России среди девушек стала Мария Верстунина, которая также выполнила норматив на звание "Мастер спорта России".

В рамках кросс-эстафеты 3х3 км команда девушек Тюменской области-1 в составе Марии Верстуниной, Дарьи Шаклеевой, Екатерины Коркиной заняла 3 место. Также спортсменки выполнили норматив КМС. Павел Мещаков, Кирилл Уросов и Илья Анисимов финишировали шестыми.