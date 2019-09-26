Проект "Олимпийский экспресс" приобщает тюменских школьников к спорту

Фото Дмитрия Сиялова

Учащиеся нового корпуса тюменской школы №65 стали участниками регионального проекта "Олимпийский экспресс — 2019", реализуемого Олимпийским советом Тюменской области.

24 сентября ребята встретились с заслуженным мастером спорта по биатлону, олимпийской чемпионкой, президентом Олимпийского совета Тюменской области, директором Областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луизой Носковой, с руководителем городского шахматного клуба Андреем Колычевым, а также инструктором по спорту шахматного клуба Константином Джимаевым. На встрече присутствовали и представители велосипедного спорта из ДЮСШ №4 Владимир Карамышев и Глеб Терентьев — тренеры-преподаватели по велоспорту. Учащиеся смогли узнать много новой и интересной информации о секциях, и каждый желающий мог записаться на занятия.

"Этот проект будет полезен школьникам, благодаря ему они могут познакомиться с разными видами спорта, пообщаться со спортсменами и найти занятие по душе. Кроме того, современная и хорошо оборудованная школа станет отличным подспорьем для развития массового спорта в этом микрорайоне", — отметила Луиза Носкова.

Напомним, что региональная общественная организация "Олимпийский совет Тюменской области" с агитационно-пропагандистским проектом "Олимпийский экспресс" вошла в число победителей регионального конкурса проектов и получила поддержку из бюджета Тюменской области.

Проект входит в комплексную программу популяризации олимпийских ценностей среди населения Тюменской области. Основным результатом от реализации проекта является привлечение к занятиям молодежь, посещение регулярных занятий физической культурой и спортом, повышение уровня мотивации к ведению здорового образа жизни.