Воспитанники ОСШОР Л.Н. Носковой завоевали медали Первенства России в Ижевске

15:21 24 сентября 2019
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Фото: ШКОЛА БИАТЛОНА УДМУРТИИ (ССШОР по биатлону)

лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой Павел Мещаков занял первое место в роллер-гонке на 12,5 километров в рамках Первенства России, которое проходит в Ижевске.

Его соратник Станислав Ильиных пришел третьим, Павел Менделеев – девятым, Кирилл Уросов – тринадцатым.

Среди девушек в роллер-гонке на 10 километров лучший результат из тюменок показала Дарья Шаклеева, финишировав четвертой. Мария Верстунина и Дарья Малышкина заняли десятую и одиннадцатую строчки соответственно.

В кросс-спринте на 4 километра представитель ОСШОР Л.Н. Носковой Илья Анисимов стал одиннадцатым. Среди девушек Марина Верстунина завоевала "серебро", Екатерина Коркина пришла 15-ой.

Теги: биатлон
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