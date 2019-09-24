Воспитанники ОСШОР Л.Н. Носковой завоевали медали Первенства России в Ижевске

Фото: ШКОЛА БИАТЛОНА УДМУРТИИ (ССШОР по биатлону)

лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой Павел Мещаков занял первое место в роллер-гонке на 12,5 километров в рамках Первенства России, которое проходит в Ижевске.

Его соратник Станислав Ильиных пришел третьим, Павел Менделеев – девятым, Кирилл Уросов – тринадцатым.

Среди девушек в роллер-гонке на 10 километров лучший результат из тюменок показала Дарья Шаклеева, финишировав четвертой. Мария Верстунина и Дарья Малышкина заняли десятую и одиннадцатую строчки соответственно.

В кросс-спринте на 4 километра представитель ОСШОР Л.Н. Носковой Илья Анисимов стал одиннадцатым. Среди девушек Марина Верстунина завоевала "серебро", Екатерина Коркина пришла 15-ой.