В Затюменском парке присоединятся ко Всероссийскому дню ходьбы

Всероссийский день ходьбы пройдет в Тюмени в рамках городского осеннего дня здоровья. Мероприятие состоится 5 октября в Затюменском парке.

В программе — соревнования по скандинавской ходьбе среди мужчин и женщин на время на 5 км, массовый заход по скандинавской ходьбе и пешей ходьбе без учета времени на 5 км, а также массовый заход по скандинавской ходьбе и пешей ходьбе без учета времени на 3 км. Начало состязаний в 10 часов.

Заявки на участие нужно предоставить в мандатную комиссию, которая пройдет 3 октября в 16 часов в ДЮСШ № 2 (ул. Луначарского, 10). Организаторы отмечают, что девушки и юноши в возрасте до 17 лет допускаются на соревнования только при наличии допуска врача, спортсмены в возрасте от 18 лет и старше — при наличии допуска врача или личной подписи в карточке участника, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.