Спартакиада учащихся помогает находить новых талантливых спортсменов

Фото Александра Пересторонина

Проведение Спартакиады учащихся Тюменской области на территориях муниципальных образований способствует поиску новых талантов и укрепляет культурно-образовательные связи региона. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре ИА "Тюменская линия" сообщил директор Областной спортивной школы олимпийского резерва Михаил Паутов.

В сентябре 2019 года в Тюменской области стартовала XXIII Спартакиада учащихся, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования продлятся до июля 2020 года по 32 видам программ. Участие традиционно принимают школьники и лицеисты с 1 по 10 класс.

"С 2016 года мы изменили формат проведения Спартакиады. Нам хотелось, чтобы соревнования стали максимально конкурентными, яркими и интересными, чтобы проведение Спартакиады не сосредотачивалось на одной площадке, а охватывало как можно больше муниципальных образований. На конкурсной основе мы раздаем районам области виды спорта, которые входят в программу Спартакиады. К примеру, желание провести у себя XXII Спартакиаду выразили более 20 муниципалитетов, в итоге турниры приняли 12. Это наглядно показывает, что люди хотят у себя проводить мероприятия для детей, показать особенности своего муниципалитета, свои исторические вехи в развитии спорта", - отметил Михаил Паутов.

Такой масштабный формат Спартакиады позволяет объединить межведомственное взаимодействие департаментов культуры, образования и спорта. Также во время проведения Спартакиады на территориях области помимо спортивных состязаний ребят ожидают экскурсии в музеи спорта, где они знакомятся с достижениями местных героев спорта, славящих свою малую Родину и подающих пример подрастающим поколениям.

Спартакиада предполагает подсчет очков по видам спорта среди муниципалитетов в двух группах. В XXII Спартакиаде, в группе городов лучшей стала команда Тюменского района, которая долго и целенаправленно шла к этому достижению. Второй стала команда "Тобольск-1", бронзовые награды достались командам Калининского административного округа Тюмени. В четверку лучших вошел Заводоуковский городской округ.

Борьба за первое место среди районов Тюменской области шла до самых последних видов программ, и в итоге лучшими стали спортсмены Голышмановского городского округа. В шаге от первого места остановился Упоровский район, который ранее был лидером на протяжении трёх лет. Третье место досталось команде Исетского района. Четвертым стал Ярковский район.

С 2018 года отдельное внимание на Спартакиаде уделяется комплексу ГТО. Ведется статистика дополнительных бонусов (очков) к общеобразовательному зачету.

"Тем самым мы подчеркиваем, что спортсмен должен быть не только профессионально готов в своем виде спорта, но и в целом иметь хорошую физическую подготовку. Ведь сдача норм ГТО – это та же подготовка к соревнованиям по любому виду спорта", - подчеркнул Михаил Паутов.

Хорошо выступает Тюменская область и на всероссийском уровне. В группе до 2 миллионов, проживающих на территории субъекта Российской Федерации Тюмень, выиграла Зимнюю спартакиаду среди учащихся. На Летней Спартакиаде Тюмень заняла четвертое место. Стоит отметить, что сборная региона не принимает участие во всех Спартакиадых видах спорта, тем самым, набирая заветные очки не числом, а качеством выступлений. Также последние пять лет Тюменская область входит в тройку сильнейших регионов на смотре-конкурсе по постановке физкультурно-спортивной работы на территории субъекта.

Текущая, XXIII Спартакиада учащихся Тюменской области посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В территориях муниципальных образований на соревнования приглашаются ветераны, проводятся тематические мероприятия, ребят знакомят с историей Тюменской области.

В течение учебного года школьники региона будут участвовать в состязаниях по лыжному спорту, баскетболу, боксу, волейболу и другим видам спорта. Лучшие реюята по итогам областной спартакиады учащихся представляют регион на всероссийских соревнованиях.

"Каждый год мы привносим в Спартакиаду что-то новое. Особый упор делается на соревнования, которые развиваются в Тюменской области на протяжении десятилетий. Например, это исконно русские игры – лапта, городошный спорт. Тюменский район – является одной из сильнейших команд в России по лапте как среди детей, так и среди взрослых. Акцентируем мы внимание и на те виды спорта, которые муниципалитеты могут позволить себе, в том числе, финансово. Ведь главное, чтобы как можно большее количество ребят заинтересовались и могли соревноваться, чтобы они загорелись спортом. Из новинок Спартакиады можно выделить интеллектуальный конкурс. Ребята будут соревноваться в знании теоретических основ физической культуры. От каждого муниципалитета за победу будет бороться команда в составе 12 человек", - рассказал Михаил Паутов.

Победители Спартакиад учащихся Тюменской области достойно представляют Россию и на международной арене. К примеру, на Первенстве мира по плаванию воспитанник тюменской Областной спортивной школы олимпийского резерва и ДЮСШ №1 города Тюмени Арсений Чивилев в составе мужской сборной России завоевал серебряную медаль, а на Чемпионате Европы взял золото. А Илья Пахомов, представитель конного спорта, является серебряным призером международных соревнований по троеборью, прошедших в России.

"Чтобы достичь таких результатов, проводилась долгая и упорная подготовка с января в течение полугода. Готовились и в Тюмени, и в Подмосковье. На Первенстве Европы главными соперниками в эстафете 4 по 100 были итальянцы, обойти их удалось только на самых последних метрах. На Первенстве мира совсем немного не хватило, чтобы обойти сборную США, у них очень сильная команда. В будущем, конечно, хотелось бы выступить на Олимпиаде, буду к этому стремиться", - рассказал Арсений Чивилев.

"Когда боремся за честь региона на Первенствах России, куда приезжают ребята со всей страны, с которыми мы друзья и выступаем вместе за сборную России, - мы тут же становимся заклятыми соперниками. Доводилось выступать и с всадниками мирового уровня в троеборье, которое, на мой взгляд, является самым сложным подвидом конного спорта, так как там и ты должен быть физически, эмоционально и морально готов, и лошадь твоя должна быть выносливой. Если ты допускаешь ошибку, лошадь не всегда прощает. Всё зависит от вас двоих", - рассказал Илья Пахомов.

"Радует, что таких результатов добиваются тюменские ребята под руководством тюменских тренеров. Конечно, в составе сборной России со спортсменами работают и тренеры сборной, но это плюс и для наших тренеров: они учатся, узнают что-то новое, развиваются", - подчеркнул Михаил Паутов.