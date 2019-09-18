Тюменский турнир по боксу посетят Николай Валуев и Александр Поветкин

Фото со страницы Николая Валуева в инстаграме (@nickvaluev)

VII ежегодный Межрегиональный турнир по боксу среди юношей и юниоров имени Евгения Макаренко состоится в Тюмени на базе СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) с 27 по 29 сентября.

Участие в турнире примут команды из регионов России и ближнего зарубежья. В Тюмень прибудут сборные ХМАО-Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Курганской, Челябинской, Омской, Новосибирской и Свердловской областей, Республики Башкортостан и Алтайского края, а также Узбекистана и Казахстана.

В пятницу, 27 сентября, с 13:00 до 16:30 состоятся предварительные бои. Торжественное открытие турнира начнется в 17:00 и продолжится новыми боями. 28 сентября в 12:00 стартует полуфинал. Финальные бои назначены на 29 сентября, начало в 12:00. Вход для зрителей свободный!

Поддержать спортсменов и поделиться бесценным опытом в Тюмень приедут заслуженные тренеры России, заслуженные мастера спорта, чемпионы Европы, мира и Олимпийских игр. Среди них: Василий Вольф, Николай Хромов, Александр Малетин, Гайдарбек Гайдарбеков, Александр Поветкин, Руслан Проводников, Николай Валуев.

Евгений Макаренко – заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион Европы и Мира. Межрегиональный турнир по боксу среди юношей и юниоров им. Евгений Макаренко проводится в Тюмени каждый сентябрь с 2013 года, открывая боксерский соревновательный сезон в регионе.

Организаторами турнира выступают Федерация бокса Тюменской области, Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, МАУ ДО ДЮСШ "Прибой".

Турнир пройдёт при финансовой поддержке ООО "РН-Уватнефтегаз" дочернего общества ПАО "НК "Роснефть".