XXIII Спартакида учащихся Тюменской области набирает обороты

Фото: ГАУ ТО ОСШОР,

Первые финалы XXIII Спартакиады учащихся региона, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоятся в Тюменской области. Право первыми выявить сильнейших выпало представителям городошного спорта, игрокам в лапту и футболистам.

Финальные состязания по городошному спорту пройдут с 13 по 15 сентября в селе Аромашево на базе ДБСШ "Фортуна". Здесь же с 26 по 29 сентября итоги борьбы подведут игроки в лапту. Таким образом, первыми поборются за звание лучших тюменские спортсмены, выступающие в русских народных игровых дисциплинах.

Особое внимание будет приковано к финальным играм по футболу, где уже прошли зональные среди районов области (2 группа). В финал вышли команды Сладковского, Сорокинского, Ярковского, Нижнетавдинского, Ишимского, Исетского и Упоровского муниципального образования, а также Голышмановского городского округа, который и примет заключительные игры на площадке "Голышмановской СШОР" с 4 по 6 октября.

Финальные игры ждут и команды 1 группы. С 4 по 6 октября в Ишиме на базе МАУ ДО СДЮСШОР встретятся сборные Тюменского района, Ишима, Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковского городского округа и трёх административных округов Тюмени: Калининского, Ленинского и Центрального.

XXIII Спартакиада учащихся Тюменской области стартовала 6 сентября и продлится до июля 2020 года. Участие в Спартакиаде принимают общеобразовательные организации муниципальных образований региона. Подробную информацию о проведении соревнований можно найти в положении.

Организатором XXIII Спартакиады учащихся Тюменской области выступают: Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, ГАУ ТО "Областная спортивная школа олимпийского резерва", ГАУ ТО "Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий", областные федерации по видам спорта и муниципальные образования.