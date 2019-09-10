Тюменка стала чемпионом России по дуатлону

Фото пресс-службы ГАУ ТО ОСШОР

Спортсменка сборной Тюменской области Маргарита Овсянникова завоевала звание чемпиона на прошедшем в Красноярске чемпионате и первенстве России по дуатлону. В следующем году тюменка будет представлять Россию на международных соревнованиях.

Чемпионат и первенство России по дуатлону состоялся 6 – 9 сентября на острове Татышев в Красноярске. За победу боролись 277 спортсменов из 15 субъектов Российской Федерации, что является рекордом для данного соревнования.

Состязания проходили в нескольких категориях: элита, молодежь до 23 лет, юниоры, юноши/девушки 15-17 лет, юноши/девушки 13-14 лет, любители. В гонках элиты среди мужчин и женщин на кону стояло не только звание чемпиона и золотые медали, но и право выступать за взрослую сборную России на грядущих международных турнирах.

В женском старте никаких шансов соперницам не оставила представитель сборной Тюменской области Маргарита Овсянникова. Тюменка преодолела всю дистанцию ровно и уверенно, не дав усомниться в своем превосходстве, в то время как другие участницы постепенно выбывали одна за другой, и заслуженно стала чемпионом России по дуатлону 2019 года.

Дуатлон – вид спорта, включающий в себя этап бега, велогонки и снова бега. На чемпионате и первенстве России по дуатлону в элитной категории первый этап бега составляет 10 км., велосипедный этап – 40 км., заключительный этап бега – 5 км.