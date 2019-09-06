Тюменцы могут бесплатно попасть на хоккейный матч "Рубина" с "Молотом"

Фото: Афиша Тюмень

Розыгрыш билетов на хоккейный матч "Рубин" - "Молот-Прикамье" на своих страницах в "ВКонтакте" и Instagram запустила "Афиша Тюмень". Матч состоится во Дворце спорта (улица Люксембург, 12) 17 сентября в 19:00.

Участие может принять каждый тюменец. Для этого надо быть участником группы "ВКонтакте" Афиша Тюмень | КтоКуда72, сделать репост этой записи, а также при репосте добавить комментарий из трех и более слов у себя на стене и под этим постом в группе.

16 сентября победителя определят среди выполнивших условия конкурса с помощью специального приложения. Счастливчик получит пригласительный на ДВЕ персоны. Правила участия в розыгрышах доступны по ссылке: https://vk.cc/8vOJ7H

Кроме того, "Афиша Тюмень" разыгрывает билеты и на своей странице в Instagram. Для участия в конкурсе нужно подписаться на "Афишу Тюмень", поставить лайк данной публикации. В комментариях под сообщением о розыгрыше надо, не повторяясь, отметить трех друзей. Можно оставить любое число Победителей будет двое, каждый из которых получит билеты на две персоны. 16 сентября победителя конкурса, выполнившего все условия, выберет генератор случайных чисел.

Внимание! Розыгрыш проходит среди жителей Тюмени, фейковые, пустые аккаунты и аккаунты-магазины не участвуют.