Тюменский юниор победил на первенстве мира по скалолазанию

Двое россиян завоевали медали в дисциплине лазание на скорость на первенстве мира по скалолазанию, который прошел в итальянском городе Арко. Один из них — тюменский юниор Сергей Рукин одержал победу. Спортсмен из Башкортостана Алмаза Нагаев стал вторым.

Судьбу золота решили три сотые доли секунды. Преимущество было на стороне тюменского спортсмена, завершающего в этом году юниорскую карьеру — 5,835 против 5,868. У Алмаза Нагаева будет еще один шанс в 2020 году взять золото в этой возрастной категории. Третьим стал скалолаз из Индонезии Рамад Ади Мульоно.

Всего спортсмены сборной России на первенстве мира завоевали четыре медали, сообщает пресс-служба Федерации скалолазания России.